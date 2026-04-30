El déficit fiscal de Brasil se eleva hasta el 9,41 % del PIB en marzo

El saldo negativo de todas las cuentas públicas, incluyendo las del Gobierno central y las de las administraciones regionales y municipales, alcanzó los 1,21 billones de reales (unos 244.000 millones de dólares o 208.000 millones de euros).

El déficit primario -que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia en Brasil- fue de 137.000 millones de reales (unos 27.000 millones de dólares) en el mismo periodo, equivalente al 1,06 % del PIB y 0,65 puntos porcentuales superior al registrado hasta febrero.

En cuanto a la deuda pública bruta, que incluye a todas las administraciones públicas, esta también empeoró, al aumentar en 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior y ubicarse en el 80,1 % del PIB.

El estado de las cuentas públicas será con toda probabilidad uno de los principales temas de la elección presidencial de octubre, en la que está previsto que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se enfrente al senador derechista Flávio Bolsonaro.

El nivel de la deuda es uno de los factores que el Banco Central toma en cuenta a la hora de decidir sobre la tasa de interés, que se ubica actualmente en un 14,50 % interanual.

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Pese a que la institución monetaria redujo ayer en 0,25 puntos porcentuales la tasa, esta aún es vista como demasiado elevada por el sector privado, que ve en el alto costo del crédito un obstáculo para su expansión.

En los últimos tres años y medio, el Gobierno del líder progresista ha desplegado programas sociales dirigidos a los más vulnerables, cuyo presupuesto ha buscado compensar con un aumento de impuestos sobre los más ricos.

Del otro lado, Flávio Bolsonaro ha criticado las subidas de impuestos promovidas por Lula, a quien presenta como manirroto, y ha dicho que es necesario un ajuste fiscal.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección del Banco Central es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,6 % en 2026.