El izquierdista Sánchez aspira a formar una coalición para ganar la Presidencia de Perú

"Queremos un cambio, y el cambio significa lograr la mayoría política y social, y lo vamos a lograr, lo vamos a hacer", enfatizó el candidato durante una reunión con los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) donde apuntó a hacer frente al "pacto mafioso", como denomina a las fuerzas de derecha que controlan el Congreso y el Gobierno.

"Para la segunda vuelta necesitamos crecer y lograr una mayoría, entendiendo otras vertientes de Perú, y eso significa incorporar a otros sectores", manifestó Sánchez, al señalar que "la salida para Perú es la concertación".

Sánchez, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), aseguró que está "muy contento" de ocupar el segundo lugar en los comicios generales del pasado 12 y 13 de abril, que permite disputar la jefatura de Estado en una segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori, quien fue la candidata más votada.

"Se nos decía que no aparecíamos en las encuestas, sin embargo siempre tuvimos la confianza de las comunidades, y eso se ha afianzado, y hoy nuestra tarea ya no es la primera vuelta, hoy necesitamos mayoría política", remarcó .

Reconoció, en ese sentido, que su partido, Juntos por el Perú, no tendrá "la capacidad de una mayoría parlamentaria en las dos cámaras", por lo que dijo que está convencido de que formará una coalición para "lograr una mayoría política que nos permita cambios necesarios, frontales, contra la corrupción y la criminalidad, venga de donde venga".

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"Somos capaces de sentarnos con todo aquel compatriota peruano, por más grandes que sean las discrepancias, porque aquí estamos primando la solución de los grandes problemas", remarcó.

Explicó que su objetivo es que un Gobierno suyo no represente solo el apoyo obtenido en la primera vuelta, que supera el 12 % de los votos, sino de "un 70, un 80 %" de los ciudadanos y que "eso implica a otros sectores".

Aunque el candidato remarcó que se debe esperar a que los organismos electorales den los resultados al 100 % de la votación, recordó que la segunda vuelta se celebrará el próximo 7 de junio por lo que dijo que "es evidente" que tiene "que empezar ya" con su campaña de alianzas y proselitismo político.

Sánchez también dijo que su campaña se hará "siempre en paz y con cero agresión y cero caer en provocación", a pesar de que consideró que existe una "voluntad persistente" de sus opositores de hacer "una maniobra interpretativa para decir que hubo fraude" durante los comicios generales.

También agradeció "el punto de vista objetivo de la comunidad internacional que acompaña como observadores este proceso" y coincidió en que durante las elecciones hubo "irregularidad en la organización".

El candidato aseguró que ante este "clima de polarización" en su país hace un llamado "a la paz social".

Cuando ya se ha contado el 97,03 % de las actas, Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,11 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 27.671 votos a favor del izquierdista en la segunda posición.