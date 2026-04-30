El pintor y escultor Georg Baselitz muere a los 88 años

Baselitz, "el artista nacido en Sajonia que definió el arte visual alemán para toda una generación, influyendo profundamente en los artistas de su época y posteriores, así como en el mundo del arte internacional, ha fallecido en paz a la edad de 88 años", indicó en un obituario publicado en su web la galería que ha representado durante años al escultor.

Nacido el 23 de enero de 1938 como Hans-Georg Kern en la localidad de Deutschbaselitz, en el este de Alemania, adoptó el nombre de Baselitz en 1961.

Abandonó la entonces comunista Alemania Oriental en 1957, tras ser rechazado por la Academia de Arte de Dresde y suspendido de la Academia de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Weißensee en Berlín Oriental, enfrentándose a una creciente presión política y a la perspectiva de trabajos forzados en una cooperativa minera.

En Berlín occidental se hizo un nombre con obras centradas en el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial, y un estilo que escapaba a toda clasificación, pues no era ni realista social ni expresionista abstracto.

Posteriormente se radicó en Salzburgo, ciudad del norte de Austria, cercana a la frontera con la Baviera germana, y obtuvo la nacionalidad austríaca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera exposición individual de Baselitz en Berlín Occidental, en 1963, fue tachada de pornográfica por la prensa. Dos de sus cuadros fueron confiscados, la muestra clausurada y la policía le impuso una multa.

Dos años después, recuerda la Thaddaeus Ropac, Baselitz se encontraba en Florencia con una beca.

"Fue allí donde creó las Heldenbilder (Los héroes ), una serie de pinturas fundamentales que llegaron a ser reconocidas como obras maestras. A finales de la década de 1960, Baselitz había perfeccionado la técnica por la que incluso el público más casual en el mundo del arte lo reconocerá hoy en día: la inversión, la práctica de crear y exhibir sus pinturas 'boca abajo'", añade.

En 1969 creó 'El bosque al revés', la primera de sus pinturas 'invertidas', de las que el artista habló como de una "tercera vía" entre la abstracción y la figuración, y que pronto se convirtieron en su mayor distintivo.

A lo largo de las décadas, pasó de ser un joven artista provocador a convertirse en el decano consagrado de su gremio.