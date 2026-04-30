Kenia reduce los estándares de calidad del combustible para evitar una posible escasez

Según un comunicado publicado por el Ministerio de Inversiones, Comercio e Industria publicado en su cuenta en X, el parámetro de azufre se situará temporalmente en hasta 50 miligramos por kilogramo tanto de gasolina como de diésel, lo que permite importar combustible de una calidad inferior.

"Esta medida es temporal y tiene como objetivo garantizar la disponibilidad continua de combustible y mantener la estabilidad económica durante el período actual de interrupción del suministro global. Se revisará al final del período de seis meses, o antes si las condiciones del suministro global mejoran", añadió.

Dicha decisión llega tras recibir diferentes "solicitudes de partes interesadas en el sector petrolero", en las que se exponían los "desafíos" para obtener combustible que cumpla con los actuales estándares.

Kenia también experimentó una subida a mediados de abril de los precios del combustible después de que la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA) tomase la decisión de subir un 16 % y algo más del 24 % el precio de la gasolina y el diésel, respectivamente, por la situación en Oriente Medio.

Para paliar esta situación, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció días después una reducción a la mitad del IVA sobre el combustible, del 16 al 8 %, lo que dejó el litro de gasolina en 197,6 chelines (1,3 euros), y el de diésel en 196,63 chelines (1,29 euros), a fin de amortiguar el encarecimiento de esos productos.

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La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a niveles previos a la guerra.