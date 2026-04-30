La libertad de prensa en África subsahariana "nunca había estado tan amenazada", avisa RSF

Las factores detrás este retroceso "son la criminalización del periodismo mediante leyes (...) de seguridad nacional o contra la ciberdelincuencia, que se instrumentalizan para obstaculizar a los reporteros”, declaró a EFE Camille Montagu, investigador de RSF en África subsahariana, durante la presentación de la clasificación de 2026 de la organización en Dakar.

"Un ejemplo claro son los regímenes actuales en el Sahel, que han destruido considerablemente el espacio cívico y desvirtuado las leyes", destacó Montagu.

El experto lamentó también "la situación económica global" de los medios, que ha llevado al "deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas sobre el terreno" y aseguró que, "fuera de los medios públicos, los medios privados e independientes tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades".

Según la clasificación anual de RSF, la situación de la libertad de prensa es "difícil" en 24 de los 48 países de la región y "muy grave" en cinco: Ruanda (en el puesto 139), Etiopía (148), Sudán (161), Yibuti (167) y Eritrea (180).

Este último país, de hecho, cierra el índice global por tercera vez consecutiva, confirmando su negación del derecho a la información, en un año que marca el 25 aniversario del encarcelamiento de los periodistas eritreos Dawit Isaak, Temesgen Ghebreyesus, Seyoum Tsehaye y Amanuel Asrat.

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Otros países de la región han experimentado un grave descenso, como Benín, que, acostumbrado a ocupar puestos intermedios en el índice, cae este año al 113 (un retroceso de 21 posiciones).

Para la ONG, este deterioro es una señal de alarma en un país que acaba de elegir a su nuevo presidente y donde se han registrado flagrantes violaciones, como el secuestro en Costa de Marfil (54) del fundador del medio digital Olofofo, el beninés Hugues Comlan Sossoukpè, para su posterior extradición y encarcelación, al acusarlo de "peligroso ciberactivista" y de hacer apología del terrorismo.

"Se encuentra bajo un régimen de detención estricto. No tiene derecho a ser atendido por un médico, a pesar de sus problemas oftalmológicos, ni siquiera a recibir visitas", señaló a EFE Iris Sossoukpè, hermano del detenido, en la presentación del informe.

De igual modo, RSF denunció que el recrudecimiento de las juntas militares en el poder en la región del Sahel ha reducido el espacio cívico.

Así, un país como Níger (120) registra el mayor descenso a nivel mundial, de 37 posiciones; mientras Mali (121) y Burkina Faso (110) continúan en caída libre, lo que refleja una represión cada vez más coordinada contra la prensa en los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES).

RSF recordó que, en esta región, los regímenes militares mantienen arbitrariamente a periodistas en detención bajo cargos como "difusión de información falsa", "daño al crédito del Estado" o "difusión de reportajes que puedan alterar el orden público".

Al menos seis reporteros están detenidos en Níger, uno en Malí, y dos —Serge Oulon y Moussa Sareba— siguen desaparecidos en Burkina Faso.