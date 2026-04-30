La UE y México celebrarán su octava cumbre bilateral el próximo 22 de mayo

La cumbre tendrá lugar en un momento "decisivo en la relación bilateral" que "consolidará una nueva etapa en la asociación estratégica entre México y la Unión Europea", según se lee en un comunicado conjunto firmado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional, nos une a Europa y a México a ambos lados del océano", dijo Costa en una publicación en redes sociales.

La UE estará representada por Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes mantendrán una agenda de trabajo desde el 21 de mayo, con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación (Acuerdo Global Modernizado) entre México y el bloque comunitario como uno de los principales eventos.

También se espera la rubrica del Acuerdo Provisional sobre Comercio "una vez concluyan los procedimientos internos pertinentes en la Unión Europea.

El Acuerdo Global Modernizado busca, según el Consejo, actualizar y profundizar el marco existente para la relación política, económica y de cooperación entre la UE y México, establecido hace 25 años con el primer Acuerdo Global que entró en vigor en el año 2000.

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Este acuerdo integral "fortalecerá la relación en todos los ámbitos que abarca y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible en ambas partes", reza el comunicado.

La cumbre también servirá para avanzar en "prioridades comunes" como el clima y el medio ambiente, la seguridad, la energía, la inversión económica, la salud, la migración, la digitalización y la innovación.

Costa y Sheinbaum reiteraron su compromiso "por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional como principios clave para afrontar los desafíos globales actuales".