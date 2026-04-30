Los países del G7 acuerdan promover más capital privado para la Ayuda al Desarrollo

Tras la reunión celebrada este miércoles y jueves con los países que representan el 80 % de la APD en el mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, más la UE), la presidencia francesa del G7 se congratuló por haber llegado a una declaración conjunta.

En ese texto, no obstante, no hay plazos concretos ni grandes anuncios, más allá de las intenciones de reforma.

"El tema de la Ayuda al Desarrollo se ha convertido en un asunto ideológico, pero, al menos, hemos llegado a un consenso, más allá de las divergencias", señaló en una rueda de prensa la anfitriona de la cita, la ministra delegada francesa de Alianzas Internacionales, Éléonore Caroit.

La declaración conjunta insta a llevar a cabo "una revisión ambiciosa del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, con el fin de tener mejor en cuenta los flujos de capital privado y otras formas no tradicionales de financiación del desarrollo".

Precisamente este Comité informó de que en 2025 sus miembros redujeron la APD en un 23,1 % a 174.300 millones de dólares, con Estados Unidos como responsable de tres cuartas partes de ese descenso por el desmantelamiento de agencias como la USAID.

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La propia Francia, tradicionalmente otro de los grandes donantes mundiales, la disminuyó de forma muy significativa, un 10,9 %.

En este tenso contexto, influido por el alto endeudamiento de varios países ricos y por el auge de partidos nacional-populistas ariscos a la cooperación internacional, el G7 acordó el refuerzo de "la responsabilidad" de los países receptores de ayuda "mediante programas que fomenten la coinversión, la participación del sector privado y una trayectoria clara hacia la autosuficiencia".

"Racionalización y eficiencia" fueron dos de los términos más usados en la declaración, en la que prácticamente no se abordan las actuales crisis globales, evitando hablar de Ucrania o Gaza. Se hizo, eso sí, una mención vaga a la situación en el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado por la guerra entre EE.UU. e Irán.

"Encargamos a nuestros expertos evaluar los efectos en la seguridad alimentaria de las perturbaciones actuales relacionadas con los fertilizantes, causadas por el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán", indicó el G7 sin aportar plazos.

Uno de los pocos anuncios concretos llegó de parte de Estados Unidos, que se comprometió a invertir hasta 100 millones de dólares para garantizar la seguridad del nuevo sarcófago que protege al reactor accidentado de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, que resultó dañado en 2025 debido al ataque de un dron ruso.

El anuncio, hecho público el miércoles por parte del Departamento de Estado, lo saludó especialmente la presidencia francesa, que relativizó la ausencia en París del titular estadounidense para la APD, Jeremy Lewin, quien fue sustituido por su número dos, Andrew Veprek.

Lewin "se conectó virtualmente y su ausencia no tiene para nada un significado político", aclaró Caroit.

La ministra delegada, quien tiene también nacionalidad dominicana, país en el que se crió, comentó que los nuevos criterios de la APD sobre los que se quiere trabajar podrían beneficiar a buena parte de los países latinoamericanos, muchos de ellos excluidos de este tipo de ayuda por estar considerados como naciones de ingresos intermedios.

"América Latina ha estado en el centro de las discusiones, sobre todo a través del Caribe", aseveró la responsable francesa, quien mencionó los dispositivos para la prevención de catástrofes naturales.

La presidencia francesa, siguiendo con su estrategia de dar señales de apertura del G7 -un foro que desde hace más de medio siglo reúne a siete de los países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá)-, invitó al encuentro de París a socios exteriores.

Estuvieron representados Brasil, Australia, Corea del Sur, Costa de Marfil, la India, Kenia y Marruecos.

Esta ha sido una de las reuniones preparatorias para la Cumbre del G7 que se celebrará en Évian (Alta Saboya, sureste de Francia) entre los próximos 15 y el 17 de junio.