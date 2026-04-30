México se mantiene como el país más letal para el periodismo en América, según RSF

Más de 150 periodistas han sido asesinados y veintiocho han sido desaparecidos desde el año 2000 en México, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, difundida este jueves.

Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, señaló que estos datos ubican a México como "el país más violento para el ejercicio del periodismo" desde hace al menos quince años "en todo el continente americano".

Romeu subrayó que, aunque México avanzó del puesto 124 al 122 respecto a 2025, este aparente progreso es "ilusorio", dado que no responde a una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo sino al retroceso de otros países, pues su puntuación pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026.

"Eso no refleja una constatación real de una mejoría concreta que hizo el país, es más bien resultado de un deterioro más fuerte de países que estaban arriba de México en la clasificación y que bajaron más", explicó Romeu a EFE.

La violencia contra la prensa persiste como uno de los principales factores de riesgo en México, apuntó RSF al confirmar que nueve periodistas fueron asesinados en 2025 y doce en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que se inició en octubre de 2024.

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El director regional de RSF agregó que la situación no es homogénea en todo el país, con la mayoría de los asesinatos concentrados desde 2000 en los estados de Guerrero, Veracruz (sur), Michoacán (oeste) y Tamaulipas (norte).

Además, Romeu alertó sobre fallas estructurales en los mecanismos de protección, tras el asesinato de al menos diez periodistas bajo resguardo estatal.

Aunque el país no ha registrado cambios bruscos en su posición en los últimos años, la ONG insistió en que esta aparente "estabilización" se da en medio de niveles críticos para la libertad de prensa.

En América, catorce de veintiocho países están en la categoría "difícil" y diecisiete empeoraron frente a 2025, con una caída regional de catorce puntos desde 2022.

El informe atribuye este deterioro a factores como la creciente hostilidad política, el uso de discursos que desacreditan a la prensa, la expansión de la desinformación y la creciente precarización económica de los medios.

Además, RSF advierte sobre el uso creciente de marcos legales para presionar o silenciar a periodistas, mediante leyes de seguridad nacional, antiterrorismo o demandas judiciales que buscan inhibir su trabajo.

A nivel global, el panorama es aún más preocupante, pues más de la mitad de los países se encuentra en situaciones "difíciles" o "muy graves" para la libertad de prensa, mientras que apenas un 1 % de la población mundial vive en condiciones consideradas "buenas".