Milán sube un 0,94 % en la última jornada de abril tras el mantenimiento de tipos del BCE

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share sumó un 0,87 %, hasta los 50.705,23 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 520 millones de acciones por un valor de 4.409 millones de euros (unos 5.171 millones de dólares al cambio).

La sesión estuvo nuevamente marcada por la guerra de Irán, pero también por la decisión del Banco Central Europeo de mantener sus tipos de interés a los depósitos bancarios al 2 %, a pesar de que la inflación se aceleró hasta el 3 % en abril en la zona euro.

En el lado de las ganancias han terminado la eléctrica A2a (3,54 %), la fabricante de cables Prysmian (2,90 %), Stmicroelectronics (2,87 %), el gigante energético Enel (2,65 %) o la aeroespacial Avio (2,54 %), entre otros.

Por el contrario, entre las pérdidas destacaron el coloso del motor Stellantis, que perdió un 6,36 %; la firma de moda Moncler (-2,03 %), Banca Mediolanum (-0,43 %), la productora de audífonos Amplifon (-0,32 %) o Banca Monte Paschi Siena (-0,22 %).