Pemex pierde 2.625 millones de dólares en el primer trimestre por "alta volatilidad"

La cifra negativa de la petrolera, la más endeudada del mundo, se compara con las pérdidas de 43.329 millones de pesos (unos 2.473 millones de dólares) del mismo periodo de 2025, reveló este jueves el reporte financiero trimestral de la compañía del Estado.

El informe atribuyó el resultado a una caída del 7,6 % interanual en las ventas totales hasta los 365.696 millones de pesos (20.871 millones de dólares) y a "un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria" donde la variación del tipo de cambio causó una pérdida de 8.935 millones de pesos (738,5 millones de dólares).

No obstante, señaló que esto se vio “parcialmente” compensado "por menores costos de ventas, menores gastos, menores impuestos y derechos, una reducción del costo financiero y mayores ingresos financieros”.

Dentro de las ventas, sobresale la reducción de 25,3 % de las exportaciones hasta los 39.723 millones de pesos (2.267 millones de dólares), aunque las nacionales subieron un 4,2 % hasta 9.891 millones de pesos (564,52 millones de dólares).

En contraste con las pérdidas, la producción de crudo se elevó un 2,3 % a 1,65 millones de barriles diarios (Mbd) tras la media de 1,61 millones del primer periodo de 2025.

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Asimismo, la producción de gas natural creció un 10 % a 4.815 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

La deuda financiera neta total de Pemex disminuyó un 7,3 % en comparación con el cierre de 2025 hasta los 79.000 millones de dólares “el nivel más bajo desde 2014”, señaló en conferencia de prensa el director de la empresa, Víctor Rodríguez.

Juan Carlos Carpio, director de finanzas de Pemex, remarcó que pese al entorno internacional volátil marcado por las tensiones geopolíticas, el mercado ha reconocido “las acciones implementadas para fortalecer la posición financiera de PEMEX, lo cual se refleja en una mejora sostenida de los indicadores de riesgo”.

Las cifras negativas de Pemex en 2025 se suman a las pérdidas de 45.208 millones de pesos (unos 2.516 millones de dólares, según el tipo de cambio de entonces) en 2025, primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, una caída de 94,2 % frente a la pérdida de 780.416 millones de pesos (43.437 millones de dólares) de 2024.

Pese a las pérdidas registradas en el periodo, Rodríguez Padilla, consideró que los resultados reportados fueron “sólidos y consistentes”.

“Reflejan un trabajo disciplinado, continuo y responsable, sustentado en una estrategia clara y en coordinación institucional con la Secretaría de Hacienda, así como con el respaldo del gobierno federal y la confianza de empresarios y socios comerciales”, aseguró.

En febrero de pasado, Pemex anunció una inversión de 400.000 millones de pesos para casi 1,85 billones de pesos mexicanos (más de 100.000 millones de dólares) para proyectos en campos y aumento en la producción de crudo y gas.