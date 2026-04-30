Periodistas de Túnez piden la liberación de un comunicador detenido a bordo de la flotilla

El sindicato explicó en un comunicado que el ataque no solo tenía como objetivo al periodista Hafiz Maribah, sino a decenas de activistas y civiles que se encontraban a bordo y a quienes las fuerzas israelíes trataban de "impedir" que documentaran "las violaciones" para "borrar la verdad" de la situación en Gaza.

La organización afirmó que la misión de los periodistas constituye el "más alto sentido de compromiso profesional y activista" y que su presencia en la iniciativa refleja la esencia del trabajo periodístico, ya que -dijo- el rol de los medios de comunicación es el apoyo a "las causas justas", como palestina.

Por ello, hizo un llamamiento a los profesionales de la comunicación en Túnez y en todo el mundo para que se sumen al "esfuerzo mediático" de apoyo para romper el bloqueo a Gaza, ya sea mediante reportajes sobre el terreno o a través de otros medios.

Tras las detenciones, varios países, entre ellos Colombia, Francia e Italia, exigieron la liberación de los detenidos y el respeto del derecho internacional.

El Ministerio de Exteriores israelí informó que el número de miembros de la flotilla arrestados cuando se encontraban cerca de las costas griegas, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, asciende a 175.

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Según el titular de la cartera de Estado, Gideon Saar, los pasajeros de las embarcaciones trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en una playa griega "en las próximas horas".

Una treintena de grandes medios de comunicación y agencias de noticias, entre ellas EFE, han suscrito una carta de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, en inglés) de Israel en la que exigen permitir la entrada de periodistas internacionales a la Franja de Gaza, un acceso que permanece vetado por el Gobierno israelí desde octubre de 2023.