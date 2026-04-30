Petrolera participada por Repsol anuncia inversión de 71,6 millones de dólares en Bolivia

El ejecutivo dio la información en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2026 realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad oriental de Santa Cruz.

Giraudo dijo en su presentación que el otro porcentaje de las inversiones estará destinado a construcciones, instalaciones y ductos, entre otras actividades hidrocarburíferas.

La casa matriz de la estatal YPFB tiene un 51 % de las acciones de YPFB Andina S.A., según datos de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

Según el ejecutivo, entre los proyectos exploratorios en nuevas áreas figura Vitiacua, en el departamento sureño de Chuquisaca, donde YPFB Andina tendrá un 60 % y la brasileña Fluxus, un 40 %, aunque el contrato está a la espera de una aprobación de la Asamblea Legislativa.

Además, el gerente general anunció proyectos en los campos de Ingre (sureste) que "está en fase de análisis de riesgos y evaluación económica", y Lliquimuni, en el bloque Mayaya (noroeste), donde se realiza una actualización del mapa geológico y un análisis estructural regional.

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YPFB Andina S.A. participa con un 22 % en la producción nacional de gas natural y un 21 % en hidrocarburos líquidos.

La empresa es el resultado de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo de 2006 por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y asumió su actual denominación en 2008, tras una adecuación de contratos al nuevo régimen de control estatal del sector.

La compañía tiene suscritos 19 contratos de operación con el Estado boliviano, en 16 de ellos es operador y en tres participa como socio estratégico, además está presente en los campos sureños de gas San Alberto y San Antonio en sociedad con Petrobras y Total, según su sitio web.

A propósito del 20 aniversario de la nacionalización decretada por Morales, analistas han destacado estos días la situación compleja que atraviesa el sector con la caída de las reservas de gas y de la producción de hidrocarburos y, en paralelo, la creciente dependencia del país de la importación de combustibles.

Las reservas de gas actuales rondan los 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) frente a los 10,7 TCF de 2017.

Además, la producción de gas bajó desde 60 millones de metros cúbicos en 2014 a 27 millones en 2025, menos que los 35 millones de 2006, según la Fundación Jubileo.

Bolivia también compra del exterior el 90 % del diésel y el 50 % de la gasolina que consume y, según proyecciones oficiales, en 2029 el país se convertirá en importador neto de gas natural.