Piden prisión por una estafa al príncipe Lorenzo que sirvió para pagar copas en Marbella

Bruselas, 30 abr (EFE).- La fiscalía pidió este jueves penas de prisión de hasta 15 meses contra los autores de un delito de fraude informático y de blanqueo de dinero que afectó al príncipe Lorenzo de los belgas y a su esposa, la princesa Claire, a quienes estafaron 17.000 euros que, en parte, fueron utilizados para pagar copas en una discoteca de Marbella.