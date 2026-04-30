Quitan de una calle el nombre del fundador de Aldeas Infantiles tras revelarse sus abusos

Según informó la televisión pública austríaca ORF, el Ayuntamiento decidió rebautizar la vía con el nombre de Josefine Sölder, una antigua maestra e influyente política.

Tras una serie de escándalos y denuncias de abusos, Aldeas Infantiles reconoció el año pasado que Gmeiner, fallecido en 1986 a los 66 años, habría cometido "abuso sexual y violencia física" contra al menos ocho varones menores de edad entre las décadas de 1950 y 1980.

Entre 2013 y 2023, los ocho afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización de 25.000 euros cada uno, además de apoyo terapéutico.

'Aldeas Infantiles SOS' es una organización humanitaria multinacional, fundada en 1949 por Gmeiner y con presencia en todo el mundo, incluida América Latina.

Los casos de abusos anunciados el pasado otoño se refieren a la organización en Austria, país de origen del fundador de la ONG tras la Segunda Guerra Mundial.

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Tras reconocerlos, la organización se ha comprometido a revisar el pasado e impulsar un nuevo proceso para el futuro, éste último acompañado por expertos externos a la organización.

Solo en Austria, Aldeas Infantiles SOS se ocupa actualmente de unos 1.800 menores de edad, que viven en familias o en viviendas compartidas.

Gmeiner, fundador de las Aldeas Infantiles en 1949, exportó la idea de educar a niños huérfanos o abandonados en unidades familiares a partir de los años 60 del siglo XX al resto del mundo.

La primera Aldea Infantil fuera de Austria fue fundada en 1964 en Quito, Ecuador.

Hoy, la organización tiene presencia en 135 países en todo el mundo, donde en el pasado también hubo denuncias por presuntos casos de abusos, sobre todo en Asia y África.

Gemeiner, quien murió soltero y sin hijos a causa de un cáncer, ha sido durante décadas considerado en su país un "filántropo" y un "héroe de la humanidad", con numerosas condecoraciones, calles y plazas dedicadas en su honor.