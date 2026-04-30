Reino Unido sube el nivel de amenaza terrorista a "grave" tras ataque a judíos en Londres

El Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, organismo vinculado al servicio de inteligencia británico (MI5), anunció la decisión este jueves, un día después del citado incidente en Golders Green y tras una serie de ataques ocurridos en barrios con gran presencia de comunidad judía en las últimas semanas.

Este organismo había fijado previamente el nivel de amenaza en la categoría de "considerable", lo que implicaba que la posibilidad de un ataque terrorista era probable, pero la decisión de este jueves lo convierte en "altamente probable".

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, pidió a la población que se mantuviese "alerta" en su día a día y que informasen de cualquier preocupación a las autoridades policiales.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció que en los próximos días habrá más presencia policial en la ciudad, en especial en zonas donde se concentra la población judía, y aseveró que las fuerzas del orden trabajan a contrarreloj para "desbaratar complots", incluidas las amenazas "de Estados extranjeros que lleven a cabo actos hostiles contra el Reino Unido".

El Gobierno laborista de Keir Starmer anunció este jueves una inversión de 25 millones de libras (casi 29 millones de euros) para reforzar la seguridad de la comunidad judía en el país, con patrullas policiales y mayor protección en sinagogas, escuelas y centros comunitarios.

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El propio Starmer, que visitó esta mañana Golders Green, fue recibido con abucheos y lemas en su contra, y tuvo que escuchar cómo lo tildaban de "traidor".

El incidente del miércoles se suma a una serie de recientes ataques contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo, también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.