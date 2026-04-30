República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en el 5,25 % anual

Asimismo, el Banco Central (BCRD, emisor) informó que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5,75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4,50 % anual.

En un comunicado, el Banco Central señaló también que tomó en cuenta el nivel de inflación, que se moderó hasta 4,63 % en marzo, permaneciendo dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 %, "conforme se han normalizado las condiciones de oferta de los alimentos, luego de los fenómenos climáticos de finales del pasado año".

De igual manera, la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4,58 % interanual en igual periodo.

Sin embargo, considerando los efectos del choque energético internacional, el banco emisor prevé que la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del límite superior del rango meta durante los próximos meses, retornando al rango objetivo del 4,0 % ± 1,0 % para el cierre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo.

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) de la República Dominicana registró un crecimiento del 5,1 % interanual en marzo, ubicando en 4,1 % el promedio acumulado durante el primer trimestre de este año, de acuerdo con el banco emisor.

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Las perspectivas económicas permanecen condicionadas por la incertidumbre, con riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en Oriente Medio, por lo que el Banco Central "se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación", añadió el comunicado.