Roberto Sánchez afirma que en Perú el presidente Balcázar "está pintado" y manda Fujimori

Durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Sánchez consideró que es Fujimori quien toma las decisiones en el Gobierno nacional, al referirse al reciente episodio de la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que finalmente se terminaron comprando pese a que Balcázar quería dejar la decisión para el Gobierno que saliera elegido de estos comicios.

En cambio, las Fuerzas Armadas y los ministros terminaron concretando la adquisición que contempla un total de 3.500 millones de dólares por 24 aviones, ante presiones del embajador de Estados Unidos y de distintas fuerzas políticas de derecha, entre ellas el fujimorismo.

La tensión llevó incluso a la dimisión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa ante el temor de que Balcázar no diera la orden de ejecutar el primer pago de 462 millones de dólares, una transferencia que el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que se había hecho.

"La señora Keiko Fujimori ha dicho que se compran los aviones, el ministro de Economía desembolsa, y el presidente está pintado", dijo Sánchez, que en estas elecciones se presenta en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que cumple una condena de once años y cinco meses de cárcel por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

"(Ahora) han puesto a un ministro de Defensa fujimorista", agregó el candidato, en referencia a Amadeo Flores, el nuevo titular de la cartera de Defensa, próximo al fujimorismo tras haber sido previamente asesor de una congresista del partido de Keiko Fujimori.

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El izquierdista insistió en que el fujimorismo, que es la primera fuerza en el Congreso peruano, tiene controlado junto a otros partidos de derecha el Gobierno y otros poderes del Estado, cuando ellos fueron quienes perdieron las elecciones de 2021 frente a Castillo.

"Ese gobierno parlamentario no nos representa. No ganaron las elecciones. Necesitamos ajustes constitucionales con un gran pacto social, sin imposición", sostuvo Sánchez al insistir en su propuesta de crear una coalición de fuerzas democráticas que recupere la institucionalidad y dé los pasos hacia una nueva Constitución.

El candidato cuestionó que los ministros no hagan caso a las disposiciones del presidente, cuando se supone que "lo que dice el presidente es lo que se tiene que hacer", y sí lo hagan a "una candidata que no es parlamentaria ni nada".

"Nosotros no queremos ese gobierno (de Fujimori), queremos cambio, y democracia. Queremos debido proceso", concluyó.

De esta forma, el izquierdista respondió a las declaraciones de Fujimori, que en los últimos días ha señalado que ella busca por cuarta vez ser presidenta de Perú porque nunca ha gobernado y porque en los últimos 25 años ha habido "gobiernos antifujimoristas que no han hecho nada".