Sánchez acusa a Israel de violar la legalidad e insiste en que la UE suspenda sus acuerdos

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X, en relación con la detención por parte de fuerzas israelíes, cerca de las costas de Grecia, de 175 activistas de distintas nacionalidades, entre ellos treinta españoles, cuando viajaban hacia Gaza.

El presidente español se refirió en su mensaje al despliegue de la embajada y consulado de España en Israel para "proteger y asistir" a los españoles detenidos, por lo que el Gobierno, dice, está haciendo "todo lo necesario".

Sánchez remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".