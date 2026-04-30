Mundo
30 de abril de 2026 a la - 15:55

Sánchez acusa a Israel de violar la legalidad e insiste en que la UE suspenda sus acuerdos

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Madrid, 30 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este jueves en un mensaje en X que Israel volvió a violar la legalidad internacional con el asalto a la flotilla de activistas que se dirigía a Gaza, y volvió a pedir a la Unión Europea (UE) que suspenda el acuerdo de asociación con ese país "YA".

Por EFE

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X, en relación con la detención por parte de fuerzas israelíes, cerca de las costas de Grecia, de 175 activistas de distintas nacionalidades, entre ellos treinta españoles, cuando viajaban hacia Gaza.

El presidente español se refirió en su mensaje al despliegue de la embajada y consulado de España en Israel para "proteger y asistir" a los españoles detenidos, por lo que el Gobierno, dice, está haciendo "todo lo necesario".

Sánchez remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".