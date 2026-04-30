Sheinbaum confirma viaje a Brasil para firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras

“Sí vamos a ir”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser preguntada sobre la posibilidad de reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La gobernante explicó que la fecha del viaje aún no está definida porque su Gobierno espera concretar primero el documento de cooperación entre las dos empresas energéticas.

“Queremos tener un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras en el que estamos trabajando, de colaboración, de cooperación”, señaló.

La presidenta precisó que en las próximas semanas continuarán las reuniones técnicas para avanzar en el contenido del convenio.

Según Sheinbaum, el acuerdo abarcará áreas estratégicas del sector energético, desde la exploración y producción de crudo hasta la refinación y el desarrollo de combustibles alternativos, en particular biocombustibles.

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“A partir de ahí se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo es ir a firmar(lo) allá a Brasil”, agregó, aunque aseguró que el viaje será breve “un día ir y regresar”.

El anuncio se produce en medio del acercamiento entre México y Brasil para fortalecer la cooperación energética entre Pemex y Petrobras, dos de las mayores petroleras estatales de América Latina.

La semana pasada, Sheinbaum sostuvo una reunión con una delegación de altos funcionarios de Petrobras, encabezada por su presidenta, Magda Chambriard, para avanzar en los términos de la posible alianza estratégica.

El convenio contempla cooperación en exploración y producción, así como en procesos de transformación industrial y en el desarrollo de biocombustibles como biodiésel y etanol, un sector en el que Brasil es considerado referente mundial.

En semanas recientes, la presidenta mexicana ha insistido en el interés de su Gobierno por impulsar en México una industria de etanol a partir de caña de azúcar, aprovechando la experiencia brasileña y buscando acuerdos con centros de investigación y empresas del ramo.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reveló el pasado 9 de marzo que había conversado con Sheinbaum sobre el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países, con especial atención al sector energético.

El eventual acuerdo entre Pemex y Petrobras se enmarca en la estrategia del Gobierno mexicano de diversificar alianzas regionales en materia energética y acelerar la transición hacia combustibles alternativos.