Sheinbaum dice que trabajadores mexicanos viven “primavera laboral” por subidas salariales

“Las y los trabajadores de México han vivido, con los gobiernos de la transformación, la primavera en el mundo laboral”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana destacó que en los últimos ocho años el salario mínimo ha aumentado un 154 %, en contraste con lo ocurrido durante el periodo neoliberal.

“No se nos olvide que no subían los salarios mínimos en todo el periodo neoliberal y que en ocho años han subido 154 %”, subrayó.

Sheinbaum enumeró entre los principales avances laborales la desaparición del esquema de subcontratación, la mejora en el reparto de utilidades, la reducción de comisiones en las administradoras de fondos para el retiro (Afores) y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

También, resaltó como una de las reformas más recientes la incorporación en la Constitución de la jornada laboral de 40 horas semanales, que se aplicará de manera gradual.

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Asimismo, mencionó cambios legales para fortalecer la protección de trabajadores agrícolas empleados en sectores de exportación como el aguacate, las fresas y otras industrias agroalimentarias.

“Modificamos una ley para garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrícolas que trabajan en empresas que se dedican a la exportación”, señaló.

La mandataria sostuvo que, además de las mejoras en condiciones laborales, se ha consolidado la libertad sindical, al asegurar que el Gobierno federal ya no interviene en la designación de dirigentes gremiales.

“Se respeta su libertad de decisión en sus sindicatos. No está el Gobierno con el dedazo de quién debe quedar”, afirmó.

Sheinbaum añadió que también se transformó el sistema de justicia laboral, con la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por un modelo que consideró más ágil y equitativo.

“Ha cambiado mucho el mundo del trabajo”, concluyó.

Las declaraciones se producen en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un contexto en el que el Gobierno mexicano ha defendido como uno de sus principales logros la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la reforma laboral derivada del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reforzó la democracia sindical y la negociación colectiva.