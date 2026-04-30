Trump nomina a Nicole Saphier como jefa de Salud Pública tras retirar a candidata anterior

"Nicole es una médica extraordinaria que ha dedicado su carrera a guiar a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama a través de su diagnóstico y tratamiento" escribió en su red Truth Social.

Trump elogió a la colaboradora de la cadena Fox por ser "una comunicadora increíble, capaz de hacer que los temas de salud complejos sean más fácilmente comprensibles para todos los estadounidenses".

Saphier es la tercera candidata que el mandatario propone para el cargo después de haber retirado primero la nominación de Janette Nesheiwat, también habitual de Fox News, el canal preferido de Trump; y luego la de Means.

Según el presidente, el motivo por el cual decidió dar marcha atrás una segunda vez es la renuencia del senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, al que calificó como una persona "sumamente desleal" que "se ha interpuesto en el camino" de la anterior candidata.

Cassidy, médico de profesión y presidente de la Comisión de Salud del Senado que aprueba a los nominados antes de que ocurra el voto en el plenario, ha expresado su inquietud respecto a las cualificaciones de Means y su postura sobre las vacunas.

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"No obstante, a pesar de la intransigencia y los juegos políticos del senador Cassidy, Casey continuará luchando por el movimiento MAHA (Hacer Estados Unidos saludable de nuevo)", garantizó Trump en un mensaje separado en Truth Social.

Según la página web del centro oncológico Memorial Sloan Kettering, Saphier es radióloga y directora de Imagenología Mamaria, con amplia experiencia en diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo del cáncer de mama y otras patologías.

Además, es conocida por sus intervenciones como analista en los canales Fox News y Fox Business.

El cargo de director general de Salud Pública de EE.UU., considerado "el médico de la nación", se centra en educar y asesorar a los estadounidenses sobre cómo mejorar su salud, emitiendo advertencias, informes y llamados a la acción para ofrecer la mejor información científica disponible sobre temas cruciales.