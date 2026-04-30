Trump respalda que Polonia se convierta en miembro permanente del G20

El apoyo se produjo en el marco de un diálogo de alto nivel sobre seguridad y defensa celebrado en Varsovia, encabezado por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Allison Hooker, y el viceministro de Exteriores de Polonia, Robert Kupiecki.

Según un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos "manifestó su firme apoyo a la adhesión de Polonia al G20 como miembro permanente".

El Gobierno polaco, por su parte, agradeció a la Administración estadounidense la invitación a participar "a todos los niveles" en los preparativos y en la celebración de la cumbre del Grupo de los Veinte, que tendrá lugar en un club de golf de Trump en Miami.

Washington ya había anunciado el año pasado su intención de invitar a Polonia a la cumbre del G20. Aunque no es miembro permanente del foro que reúne a las principales economías del mundo, el país es considerado un aliado estratégico por Estados Unidos, especialmente por el aumento de su gasto militar.

En las reuniones preparatorias también participa Rusia, con la que Estados Unidos negocia el fin de la guerra en Ucrania.

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En cambio, Sudáfrica, anfitrión del G20 en 2025, fue excluido por Washington, que acusa al país africano de perpetrar un genocidio contra la población blanca, una afirmación que Pretoria rechaza categóricamente.

España, que desde 2008 tiene estatus de invitado permanente en las cumbres del G20, también ha sido invitada.