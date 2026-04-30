Un dron explosivo de Hizbulá mata a un segundo soldado israelí en el sur del Líbano

Según explicó a EFE el Ejército israelí, el fallecido es Liem Ben Hamo, sargento de 19 años natural de Herzliya (centro) y soldado destinado en el batallón número 13 de la Brigada Golani.

La milicia libanesa atacó a Ben Hamo y a otro soldado cerca de las 10.00 hora local (7.00 GMT) del jueves con dos drones explosivos, de los que los israelíes sólo pudieron desactivar uno, informó la misma fuente. El compañero de Ben Hamo resultó moderadamente herido.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó la muerte del soldado. "Liem, de bendita memoria, luchó con valentía y heroísmo contra la organización terrorista Hizbulá, con el fin de proteger la seguridad de Israel", comentó en un comunicado.

Liem Ben Hamo es el segundo soldado israelí que muere por el impacto de un dron explosivo en la última semana. El pasado domingo, Hizbulá mató a otro militar israelí en la localidad libanesa de Taybeh (sur) con la misma tecnología.

El martes, Hizbulá mató con otro dron a un contratista del Ministerio de Defensa israelí en Aitarún, dentro de la franja de territorio del sur del Líbano que Israel ha ocupado con el pretexto de proteger a las comunidades israelíes del norte de los ataques del grupo chií.

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La mañana del jueves, un dron de Hizbulá impactó en el norte de Israel e hirió a doce soldados israelíes, según informó el Ejército.

Pese a la tregua anunciada el pasado 16 de abril, Israel ha reanudado los ataques contra infraestructura militar de Hizbulá y ha delimitado una zona de seguridad del lado libanés de la frontera. La tarde del jueves, el Ejército israelí ordenó evacuar quince aldeas cerca de Nabatieh (sur).