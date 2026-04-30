Viajeros venezolanos celebran con emoción el regreso de un nuevo vuelo directo desde EEUU

"Estar de nuevo en un vuelo directo entre Venezuela y Estados Unidos es una emoción indescriptible", declaró la viajera Bárbara Fons, mientras esperaba su vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

A juicio de Fons, quien es venezolana pero residente en el extranjero, esta ruta directa significa "conexión" y permite a la población "estar un paso más cerca de sus familiares".

Según la ONU, unos 7,9 millones de venezolanos residen fuera de su país

"Creo que esto va a impulsar el turismo", agregó la viajera, quien indicó que llegó con mucha antelación al aeropuerto, debido a las dificultades de tránsito en Caracas, donde fueron cerradas varias calles por una protesta de trabajadores y por el acto público de cierre de la "peregrinación" nacional dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contra las sanciones económicas.

Katherine Guevara, representante de una agencia de viajes, dijo a EFE que si bien los precios de los boletos de la aerolínea entre Miami y Caracas son altos -entre 1000 y 4000 dólares-, "los cupos se agotaron bastante rápido" en el vuelo desde Estados Unidos.

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Así mismo, Guevara valoró que la aerolínea estadounidense está permitiendo viajar a los venezolanos que salgan de Miami "sin un pasaporte válido" o vencido.

"Es lo que más necesitan los venezolanos en estos momentos: aerolíneas así, que no le pongan tantas trabas para viajar, y esta es una de las aerolíneas que les está permitiendo regresar", añadió.

Por su parte, José Freig, vicepresidente de operaciones internacionales de American Airlines, declaró a la prensa que están "orgullosos" y consideró que se trata de un día "histórico" en Venezuela, donde la aerolínea ha tenido presencia desde 1987.

"La respuesta a la demanda de los vuelos ha sido muy positiva", señaló Freig.

La ruta tendrá frecuencia diaria, con llegada a Caracas hacia el mediodía y el regreso enseguida desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, para llegar en la noche a Miami.

Freig afirmó que a partir del 21 de mayo se activará un segundo vuelo diario y añadió que a American "le encantaría" expandir sus operaciones a Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), donde operaba antes de la suspensión de la conexión en 2019.

Este primer vuelo de retorno a Venezuela de una aerolínea estadounidense despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019, en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ejercía durante su primer mandato (2017-2021).