Washington desmiente que su embajadora en Ucrania deje el cargo por diferencias con Trump

"Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia 'debido a diferencias con Donald Trump'", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que Davis abandonará su cargo como encargada de negocios en la embajada porque se retira.

Esta semana, el diario Financial Times, publicó, citando tres fuentes anónimas, que Davis, que está en el cargo desde mayo de 2025, "se había sentido frustrada con su función debido a las discrepancias con el presidente Donald Trump respecto a su menguante apoyo a Ucrania".

Davis está en el cargo después de que la entonces embajadora, Bridget Brink, renunciara precisamente por sus desacuerdos con Trump.

"La embajadora Davis ha sido una firme defensora de los esfuerzos de la Administración Trump para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Se retira tras una distinguida trayectoria de 30 años como funcionaria de carrera del Servicio Exterior", añade Piggot en el comunicado.

"Continuará promoviendo con orgullo las políticas del presidente Trump hasta que abandone oficialmente Kiev en junio de 2026 y se retire del Departamento", concluye el escrito.