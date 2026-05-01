Expresidente Bolsonaro, ingresado a un hospital para una cirugía

El médico ortopedista Alexandre Firmino explicó que Jair Bolsonaro, de 71 años, se sometió “a exámenes clínicos y cardiológicos” en vistas a esta intervención quirúrgica, que debe durar “unas tres horas”.

“Jair acaba de entrar en el quirófano”, anunció de su lado en Instagram Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente de extrema derecha (2019-2022).

Este ingreso hospitalario fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, a raíz de una solicitud de los abogados del expresidente para que fuera operado debido a “dolores recurrentes” en el hombro derecho.

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¿Por qué la cirugía?

La operación consiste en una reparación de un conjunto de tendones del hombro.

Bolsonaro ya había sido hospitalizado durante dos semanas en marzo para tratar una bronconeumonía, después de sufrir un malestar en prisión, en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

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A su salida, pudo regresar a su casa en la capital brasileña después de que el juez De Moraes le autorizara a cumplir su pena en arresto domiciliario de forma temporal, por razones “humanitarias”.

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Ingresos anteriores

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones en los últimos años debido a las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida durante un mitin de campaña en 2018.

En septiembre fue condenado a 27 años de prisión por el tribunal supremo, que lo declaró culpable de haber conspirado para mantenerse en el poder pese a su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El jueves, el Parlamento brasileño abrió la vía a una reducción de la duración de su encarcelamiento, al anular un veto de Lula a una ley que prevé acortar el plazo para la revisión de su pena.

Candidatura de su hijo

Inhabilitado, el exjefe de Estado designó en diciembre desde la cárcel a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente a Lula, que debe aspirar a un cuarto mandato a los 80 años.

Los últimos sondeos sitúan a Flavio Bolsonaro y a Lula codo a codo en la intención de voto.