Mercados del petróleo abren estables luego de superar registros históricos

Los precios del petróleo se mantienen estables hoy pese a la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Esta mañana el barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en julio, referencia del mercado mundial, ganaba 0,7% hasta los 111,20 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en el mercado estadounidense, avanzaba 0,3% hasta los 105,39 dólares.

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Barrera de los US$ 100

“Los mercados están contentos de seguir nadando con la corriente” debido a las ganancias que embolsan con la subida de los precios, dijo Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

Pero “si el precio del petróleo se mantiene en torno a los 100 dólares por barril durante un periodo prolongado, los costes económicos generales acabarán siendo más difíciles de ignorar”, añadió.

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Los precios volvían a subir ligeramente tras cerrar a la baja el jueves al término de una sesión de altibajos, en la que primero se dispararon —con el Brent incluso superando los 126 dólares por primera vez desde 2022 antes de moderar sus ganancias.

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Un respiro

Este respiro se produce mientras numerosas plazas financieras permanecen cerradas en todo el mundo por el 1 de mayo, entre ellas las de Hong Kong, Shanghái, Fráncfort y París.

El mercado sigue pendiente de la perspectiva de un bloqueo prolongado de Ormuz, paso estratégico por el que solía transitar una quinta parte del crudo mundial antes de la guerra y que está prácticamente paralizado desde finales de febrero.

La situación en Oriente Medio sigue siendo muy incierta: Washington impone un bloqueo de los puertos iraníes en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Un alto funcionario estadounidense mencionó la posibilidad de que la medida se prolongue “durante meses”.

Entre los mercados que sí operan durante este Día del Trabajo, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se anotó una subida del 0,4% al cierre.