Arizona, California y Nevada adoptan un plan de ahorro masivo de agua para el río Colorado

"Los estados de Arizona, California y Nevada, pertenecientes a la cuenca baja del río Colorado, aprobaron hoy un plan para estabilizar el río Colorado hasta 2028, en respuesta al descenso de los niveles de los embalses, las afluencias históricamente bajas al lago Powell y el creciente riesgo de alcanzar niveles críticos tanto en el lago Powell como en el lago Mead", informó en un comunicado la Junta del Río Colorado de California.

La nueva propuesta enfatiza la colaboración regional y compromete a los tres estados a ahorrar cuatro billones de litros de agua, equivalentes a 1,5 millones de piscinas olímpicas, en los dos próximos años.

Para ello, el plan propone "mejoras en la infraestructura del sistema, el uso del excedente creado intencionalmente o reducciones de la cuenca inferior", pero no especifica las medidas.

"Con esta propuesta, la cuenca baja está tomando medidas concretas para estabilizar el suministro de agua a lo largo del río Colorado. Estamos aportando contribuciones de agua adicionales y cuantificables para el sistema. Sin eso, el sistema seguirá deteriorándose”, dijo el presidente de la Junta, JB Hamby.

Este acuerdo se produce en medio de tensas negociaciones con los estados de la cuenca alta (Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming) para encontrar una solución para este río, que abastece a cuarenta millones de personas a diario, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

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Los mayores usuarios son precisamente los tres estados de la cuenca baja, con un uso principalmente ligado a la agricultura.

Sin embargo, dos de sus principales embalses están en niveles alarmantes de almacenamiento. El lago Powell se encuentra a un 24 % de su capacidad, mientras que el lago Mead, cerca a Las Vegas, se encuentra en un 31 %.

En ese sentido, Arizona, California y Nevada indicaron en el comunicado su predisposición a "participar en un proceso constructivo para encontrar soluciones a largo plazo", y alentaron al resto de estados "a contribuir ahora con aportaciones de agua verificables para ayudar a estabilizar el sistema".

El río Colorado nace en las Montañas Rocosas y transcurre por siete estados antes de desembocar en el golfo de California.

El reparto del agua se dividió originalmente entre los estados en 1922 mediante un acuerdo conocido como el Pacto del Río Colorado.