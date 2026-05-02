Avianca ofrece opciones de retorno a pasajeros afectados por la quiebra de Spirit Airlines

"Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios", informó Avianca en un comunicado.

La compañía señaló que las opciones de regreso están sujetas "a disponibilidad y a las condiciones de este plan de protección a los pasajeros afectados por Spirit que ya hayan iniciado su viaje" y tengan dificultades para regresar por la quiebra de la aerolínea.

Spirit, una aerolínea de bajo costo con sede en el estado de Florida, llegó a tener vuelos hacia y desde las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, aunque en los últimos años recortó algunas de sus frecuencias por la crisis.

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado una ayuda para los pasajeros y empleados de Spirit, tras su cese de operaciones al no llegar a un acuerdo para un rescate gubernamental que inyectara el dinero que necesitaba para continuar volando.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit.

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Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesaría sus operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

La aerolínea, que continuó operando bajo ley de quiebras, volaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica como Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México y Costa Rica.