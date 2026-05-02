Colombia activa un plan para atender a 10.000 pasajeros afectados por cierre de Spirit

La Aerocivil informó en un comunicado que todos los vuelos de la compañía fueron cancelados desde hoy, tras no concretarse una solución financiera que le permitiera continuar operando, lo que dejó a miles de viajeros sin poder continuar o iniciar sus itinerarios.

"Se estima que aproximadamente 10.000 pasajeros se encuentran afectados", señaló la entidad, que indicó además que el cierre se produjo en un escenario distinto al previsto, pues la aerolínea prometió mantener hasta último momento la operación en Colombia, donde ha tenido conexión con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga.

Según la Aerocivil, Spirit ya comenzó a notificar a los pasajeros afectados por correo electrónico sobre las opciones de reembolso, y habilitó también canales presenciales para quienes tengan limitaciones de acceso digital.

Ante la contingencia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) contactará a otros operadores para evaluar alternativas de apoyo a los pasajeros, en línea con las dinámicas del sector.

La aerolínea colombiana Avianca anunció un plan de protección voluntaria para reubicar sin costo a los viajeros con billetes entre el 2 y el 16 de mayo, mientras que LATAM Airlines indicó que trabaja en una oferta similar para ampliar la capacidad de transporte.

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Spirit, una aerolínea de bajo costo con sede en Florida, operaba rutas entre Estados Unidos, el Caribe y varios destinos de América Latina, y en los últimos años había reducido parte de su red en medio de dificultades financieras.