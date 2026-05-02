Decenas se manifiestan en Bolivia a favor de la despenalización de la marihuana

Uno de los dirigentes de la movilización, Alejandro Bellota, dijo a EFE que la protesta estuvo en el marco de la convocatoria para la 'Marcha mundial por la despenalización de la marihuana' al considerar que el consumo de cannabis "no es delito, es cultura, es medicina, es libertad".

Explicó que la propuesta de ley fue presentada a la Asamblea Legislativa el pasado 20 de abril y no incluye el "consumo recreativo ya que sería un retroceso frente al tema cultural".

"Nosotros vemos lo cultural como una conciencia de respeto a las plantas maestras. No es consumirla por consumirla", agregó.

En un mitin ante el ministerio, Bellota defendió que las autoridades deben pensar en las personas que sufren por enfermedades que necesitan de cannabis para tratamientos contra el dolor.

Valoró la participación de cerca de 70 personas en la protesta que recorrió parte de El Prado, una de las principales vías de La Paz, hasta llegar al Ministerio de Salud.

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Los activistas pro cannabis vuelven a manifestarse después de dos años en La Paz, pero ahora, según dijo Bellota, sienten que pueden conseguir el respaldo al proyecto de ley que está en el Parlamento y evitar "las acciones represivas" de parte de la Policía.

La semana pasada, el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina, cuya fuerza tiene presencia parlamentaria, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que está creciendo "exponencialmente" la producción de marihuana en Bolivia, incluso en carpas solares en el altiplano.

Aseguró que Bolivia debe plantearse el debate de seguir el camino de países como Estados Unidos, otros de Europa y de Uruguay sobre la legalización de cannabis o si mantiene su penalización.