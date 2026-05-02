Decomisan 70 kilos de cocaína y detienen a un hombre en el este de Honduras

El cargamento fue localizado la noche del viernes durante la inspección de un vehículo en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho (este), según un informe de la Policía hondureña.

El alijo, valorado en 20 millones de lempiras (751.961 dólares), era transportado en un vehículo tipo 'pick up', cuyo conductor -que no ha sido identificado- fue detenido para la investigación por este caso, señaló.

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

La droga y el detenido serán trasladados a la capital de Honduras, Tegucigalpa, para continuar con la inspección y verificación del cargamento, de acuerdo con la Policía hondureña.

Por su posición geográfica, Honduras, principalmente el Caribe, es utilizado por narcotraficantes internacionales que envían cargamentos, especialmente de cocaína, a Estados Unidos, en avionetas y embarcaciones rápidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honduras decomisó en 2025 alrededor de 1,5 toneladas de cocaína y destruyó al menos un millón de plantas de coca, según cifras de las autoridades.