Despliegan controles en Mali para buscar a militares acusados de complicidad en ataques

Estas medidas se reforzaron después del anuncio realizado anoche por el Tribunal Militar de Bamako sobre el arresto y la búsqueda de varios altos cargos militares en activo, retirados o en proceso de baja, así como de políticos, todos ellos acusados de "la planificación, coordinación y ejecución" de los ataques del pasado 25 de abril.

Uno de los cuatro militares buscados mencionados en el comunicado del tribunal militar, el suboficial Moussa Diane, fue arrestado este sábado a las afueras de la ciudad de Bougouni, en la región de Sikasso, en el sur del país, cuando supuestamente se dirigía hacia Costa de Marfil, según fuentes de seguridad.

El pasado sábado, Bamako y varias localidades fueron objeto de ataques simultáneos y coordinados por los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reivindica la independencia de una amplia zona desértica en el norte del país, y por los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, afiliado a Al Qaeda en el Sahel), que culminaron con la toma por los rebeldes de la ciudad de Kidal (norte).

En estos ataques, el ministro de Defensa, el general Sadio Camara, fue asesinado en un atentado con coche bomba en la localidad de Kati, cercana a Bamako y bastión de la junta militar que gobierna el país tras los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Por otra parte, el Ejército maliense continúa con sus operaciones militares en varios puntos del país tras los ataques del pasado sábado y confirmó este sábado bombardeos contra una "columna de grupos armados" en una operación cerca de la frontera con Mauritania, en la que aseguró haber abatido a 200 "terroristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En sus operaciones cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger en el marco de su alianza tripartita dentro de la Alianza de los Estados del Sahel, y también con el respaldo de los mercenarios rusos, ahora conocidos como 'Africa Corps'.

El grupo paramilitar ruso informó este sábado haber realizado patrullas en la localidad de Gossi, en la región de Tombuctú (norte), y en Sevaré, en la región de Mopti (centro).

"Los soldados de Africa Corps continúan cumpliendo sus tareas junto al ejército maliense y llevando a cabo operaciones de combate para eliminar a los terroristas", afirmó el grupo en su cuenta de Telegram.

Los mercenarios rusos también ofrecieron cobertura aérea para escoltar a más de 800 camiones cisterna que transportaban combustible hacia Bamako, en medio de amenazas de los yihadistas del JNIM de imponer "un asedio total" sobre la capital.

Además, las autoridades malienses decidieron anoche levantar el toque de queda nocturno decretado en Bamako tras los ataques del pasado 25 de abril.