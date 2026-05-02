El presidente Tebún dice que el papa aceptó abrir una embajada del Vaticano en Argelia

Durante un encuentro con representantes de la prensa nacional transmitido en los canales de radio y televisión del país, Tebún afirmó que la visita del papa "ha devuelto a Argelia a su posición y lugar natural como Estado al servicio de la humanidad, como mediador confiable y aceptado", y para estrechar relaciones diplomáticas sólidas.

El mandatario, quien adquirió con el papa el compromiso mutuo de "mantener un vínculo duradero y rico para ambas partes", dijo que las escenas de la visita de León XIV a la Gran Mezquita de Argel "presentaron una imagen más elevada que cualquier expresión sobre la convivencia" que -consideró- puede haber entre pueblos y personas con distintas ideas y visiones de la vida.

El pontífice católico llegó el 13 de abril a Argelia, primera visita de un papa a la cuna de San Agustín (354-430) -padre de la Iglesia católica e inspirador de la orden agustina, a la que pertenece León XIV- y primera parada del líder religioso en su gira por África, que concluyó diez días después en Guinea Ecuatorial, tras pasar por Angola y Camerún.

Según dijo Tebún, el pontífice confirmó 'in situ' que Argelia tiene raíces en la historia desde la era de San Agustín, e incluso desde antes, "desterrando el mito del antiguo colonizador (Francia, 1830) de que él creó el país".

Para el mandatario, la visita de León XIV "permitió transmitir el rostro y la voz reales y auténticos de Argelia al mundo".