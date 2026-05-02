El rey de Esuatini y el presidente de Taiwán acuerdan mejorar sus relaciones comerciales

Durante la reunión bilateral ambos gobernantes presenciaron la firma de un documento conjunto destinado a "fortalecer la colaboración y mejorar las relaciones comerciales entre ambos países", publicó el Gobierno de Esuatini en su cuenta en X.

Mswati III recibió a Lai en el Gran Salon Mandvulo del Palacio Lozitha, cerca de Lobamba, capital legislativa de Esuatini (la antigua Suazilandia), y ambos pudieron reafirmar la "larga amistad" y los "sólidos lazos diplomáticos" existentes.

Lai llegó este sábado a Esuatini tras cancelar el pasado 21 de abril su visita a este país africano y recalcó que Taiwán "nunca se dejará disuadir por presiones externas".

La visita de Lai a Esuatini, su segundo viaje internacional desde que tomó posesión en mayo de 2024, fue cancelada en vísperas de su salida después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo para el avión presidencial, una decisión que el Gobierno taiwanés vinculó a presiones de Pekín.

El último viaje de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, con un viaje de la entonces mandataria Tsai Ing-wen al país africano, su último aliado diplomático en este continente y que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

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Taiwán, que en la actualidad solo mantiene relaciones diplomáticas plenas con doce países en todo el mundo, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que considera la isla como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años.