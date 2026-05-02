Eros Ramazzotti aterriza en Barcelona y Madrid con su gira 'Una Storia Importante'

La gira, que marca el regreso de Ramazzotti a los escenarios internacionales, comenzó el pasado 14 de febrero en el Accor Arena de París y seguirá a lo largo del año por Colombia, México o Argentina, entre otros países, para regresar en 2027 a Europa.

Este tour, que lleva el nombre de una de sus canciones más emblemáticas, 'Una storia importante', celebra el vínculo entre Ramazzotti y sus seguidores, un lazo que ha perdurado a lo largo de los años, atravesando generaciones y fronteras.

En los conciertos, Eros Ramazzotti repasa una trayectoria de grandes éxitos, más de una veintena de temas entre los que figuran 'Adesso tu', 'Un'altra te', 'L'aurora', 'Cose della vita', 'Se bastasse una canzone' o 'Più bella cosa', con la que suele cerrar las veladas.

Eros Ramazzotti, con más de 80 millones de discos vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones globales en 'streaming', está consolidado como uno de los artistas más exitosos y reconocidos a nivel mundial.

A lo largo de su carrera fue galardonado con prestigiosos premios, incluyendo los World Music Awards, los MTV Europe Music Awards y múltiples discos de platino y oro, reflejando la trascendencia de su música y su capacidad de conectar con públicos de todas las edades.