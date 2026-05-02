Juez de Nueva York emite orden de emergencia que evita se cancele TPS a yemeníes

Los demandantes, siete yemeníes con TPS o solicitudes pendientes, representan a un grupo de 3.235 personas acogidas a ese programa, algunos por más de una década.

Si el juez no hubiera emitido la orden de emergencia el viernes, se habrían visto obligados a regresar a un país donde una guerra civil de una década, exacerbada por la intervención extranjera, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, destacan en un comunicado.

"Varios de ellos probablemente habrían sufrido persecución por parte de los rebeldes hutíes", destaca un comunicado de sus representantes legales, Fondo de Defensa Legal y Educación para Estadounidenses de Origen Asiático y el Centro de Derechos Constitucionales.

Los yemeníes alegan en su demanda colectiva que la cancelación del programa por parte del Gobierno viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda. El TPS debía expirar a la medianoche del 4 de mayo.

"La decisión de suspender la cancelación del TPS es un salvavidas para mi familia; es el momento en que finalmente pudimos respirar aliviados después de meses de angustia", aseguró Hadeel Doe, quien presentó la demanda bajo un seudónimo por su seguridad.

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El Gobierno estadounidense designó a Yemen para el TPS en 2015 y lo ha renovado seis veces. El país se encuentra en tal estado de inestabilidad que el Departamento de Estado estadounidense recomienda a los ciudadanos estadounidenses no pisar su territorio bajo ninguna circunstancia, recordaron los bogados en el comunicado.

Destacaron además que según la ley, el Gobierno solo puede cancelar el TPS cuando un país deja de cumplir las condiciones para su designación. Al retirar el TPS a los yemeníes, la Administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige la aplicación de las leyes por parte de las agencias federales y les exige cumplir con los requisitos procesales.

Además, aseguran que se discriminó a las personas por su origen étnico, religión y nacionalidad, en violación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.