Nombran a gobernadora interina de estado mexicano de Sinaloa tras acusaciones a Rocha Moya

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.

Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.

La decisión ocurre en un contexto de tensión política, luego de que el gobernador solicitara licencia el viernes por la noche tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y afirmó que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con experiencia en el ámbito social y educativo, donde participó en actividades de atención a la infancia y trabajó como asistente educativa para niños indígenas en el sector agrícola.

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En su trayectoria política, fue diputada local por el partido Morena durante la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa (2018-2021).

Posteriormente, se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Gobierno estatal entre noviembre de 2021 y marzo de 2024, durante la Administración de Rocha Moya.

También, ocupó de forma temporal la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal entre agosto y septiembre de 2025.

En 2024 regresó al Congreso local como diputada de la LXV Legislatura, en esta ocasión postulada por el Partido Verde Ecologista de México.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil -otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU.-, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como sustituta del cargo.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el excomandante de la Policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán.

Asimismo, figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Sinaloa atraviesa además un contexto de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del Gobierno interino.