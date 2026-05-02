Restringen paso en uno de los puentes entre Colombia y Venezuela por fallas en estructura

Luego de una inspección técnica motivada por las recientes crecidas del río Táchira, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta informó sobre una falla en las bases de la estructura que afecta seriamente el lado venezolano y compromete tanto los cimientos como la parte superior.

El secretario de Gestión del Riesgo, Fabián Prato, aseguró que el tramo correspondiente a Colombia no tiene daños que representen un riesgo inminente, pero las evaluaciones realizadas en conjunto con Protección Civil del estado Táchira revelaron problemas considerables del lado venezolano.

"Como medida de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios, las autoridades venezolanas han prohibido el paso de vehículos pesados y limitado el tránsito vehicular a un solo carril. Se recomienda a la ciudadanía utilizar pasos fronterizos alternos o transitar con extrema precaución", aseguró Prato tras la inspección.

El puente Francisco de Paula Santander, construido hace 57 años, y por el cual transitan a diario más de 8.000 vehículos, es el segundo con mayor movimiento en el eje fronterizo Norte de Santander-Táchira, solo superado por el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira.

En la zona también están el puente Atanasio Girardot, conocido como Tienditas y el Puente La Unión.

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En un recorrido por la zona, un guardia venezolano dijo a EFE que el deterioro no es nuevo pero se agravó con las lluvias recientes, debido a que el caudal del río Táchira golpea principalmente el costado venezolano en ese sector.

Funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías) también inspeccionaron este sábado las bases del puente en el lado colombiano y ratificaron que se encuentran en buen estado, aunque confirmaron que tienen conocimiento del daño estructural en el sector del país vecino.