Suben a 2.659 los muertos en Líbano tras dos meses de ofensiva israelí y pese a la tregua

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés anunció este sábado que el número total de muertos por la agresión israelí "desde el 2 de marzo hasta el 2 de mayo ascendió a 2.659 mártires y 8.183 heridos", informó la Agencia Oficial de Noticias (ANN).
Israel intensificó sus ataques este viernes y sábado en el sur del Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería que afectaron sobre todo a los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil.
Los bombardeos provocaron la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado anoche que "atacaron objetivos terroristas" del grupo chií libanés Hizbulá en las provincias meridionales libanesas y "desmantelaron más de 50 emplazamientos de infraestructura".
Mientras, Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.
El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.
No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.