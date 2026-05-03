Andrzej Poczobut, premio Sájarov, recibe la orden polaca tras ser liberado por Bielorrusia

El presidente polaco, Karol Nawrocki, entregó a Poczobut la máxima condecoración civil y militar de Polonia, que le fue otorgada en 2025, cuando aún estaba preso en Bielorrusia tras ser condenado en 2023 a ocho años de prisión por haber "dañado la seguridad nacional" tras citar la invasión soviética de Polonia en 1939 como una "agresión".

El periodista fue liberado el pasado 28 de abril en un intercambio de prisioneros en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

El presidente concedió la orden a Poczobut "en reconocimiento a su destacada contribución a la causa de los polacos en Bielorrusia, en particular su lucha por los derechos humanos y su firme postura frente a las manifestaciones de regímenes totalitarios resurgentes".

Nawrocki señaló durante la ceremonia de condecoración que el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, "es un héroe y un hombre firme que demostró su polonidad, su compromiso con la verdad histórica y con la verdad sobre los soldados del Ejército Nacional y con la lucha por los derechos humanos y la democracia".

"En el régimen de (Alexandr) Lukashenko estaba dispuesto a ir a la cárcel, no huyó, fue a la cárcel, pasó años en prisión y regresó como vencedor", añadió.

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Poczobut, al recibir la distinción, dijo sin embargo que no se sentía un héroe, sino un hombre común que intenta comportarse decentemente en tiempos indecentes.

"Para mí, los héroes de esta historia son los soldados del Ejército Nacional polaco, cuya exaltación se me acusó de haber hecho", afirmó.

Subrayó que esos soldados y comandantes defendieron la independencia y la libertad del país con las armas en la mano hasta el último momento de sus vidas, y que su memoria sigue siendo difamada en Bielorrusia. "Pasaron por cosas mucho más difíciles y en toda esta historia ellos son los héroes", recalcó.

Poczobut dedicó la orden al trabajo de todos los miembros de la Unión de Polacos en Bielorrusia, la organización a la que pertenece y señaló que en Bielorrusia las personas son perseguidas por querer que sus hijos conozcan y aprendan polaco, y por visitar las tumbas de los héroes.

El periodista, que aún se está recuperando en un hospital polaco, relató que estuvo sometido a un régimen de aislamiento especial en prisión, pero aún así le llegaba información.

"Nunca me sentí solo. Sabía que allí en Polonia, en el mundo y en Bielorrusia había personas, polacos, que simplemente estaban conmigo", afirmó posteriormente a los medios polacos, según PAP.