Israel mata a dos gazatíes, uno de 15 años, en distintos ataques en la Franja de Gaza

El ciudadano Ahmad Ramadan Al-Harsh, de 45 años, murió debido a "las heridas sufridas tras ser tiroteado por las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Jabalia", al norte de la Franja de Gaza, reportó el Hospital Shifa.

"Ahmed llegó al hospital con heridas de gravedad extrema causadas por el ejército. A pesar de todos los esfuerzos por salvarle la vida y las intervenciones de emergencia, lamentablemente falleció", dijo Mohammed Abu, portavoz del Hospital Shifa, a EFE por vía telefónica.

Esta muerte se suma a la del adolescente gazatí de 15 años que falleció este domingo, varias horas antes, tras un ataque con dron explosivo del Ejército israelí contra el sur de la Franja, según el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur).

La víctima, Riyad Naji Abu Nimer, fue alcanzada por metralla cuando un dron lanzó una bomba contra un grupo de civiles en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis, según la agencia de noticias palestina Wafa.

El adolescente falleció a causa de sus heridas antes de llegar al hospital, mientras que otras personas resultaron heridas en el ataque, de acuerdo a la misma fuente.

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EFE realizó una solicitud de información acerca de este suceso al Ejército israelí y varias horas después seguía sin recibir más detalles al respecto.

El Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la administración política de Hamás en la Franja, emitió hoy su informe diario donde comunicó que en las últimas 24 horas -sin contar los fallecimientos de este domingo- los hospitales de Gaza notificaron 2 nuevos muertos y 3 heridos por ataques del Ejército israelí.

Desde la rúbrica del "alto el fuego" del pasado 10 de octubre, Israel continúa violando el acuerdo y atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas mortales fruto de fuego israelí asciende ya a 830 muertos y 2.345 desde entonces.

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, son 72.610 los muertos y 172.448 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, que diversas organizaciones internacionales y una comisión independiente nombrada por la ONU han llegado a calificar como "genocidio".