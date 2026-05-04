Albares inaugura en Roma la nueva sede de la embajada de España y una exposición de EFE

La nueva sede diplomática se ubica en el Palacio de Santiago de los Españoles y es fruto de una ambiciosa actuación de rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Con motivo de este evento, la embajada acoge desde hoy la exposición "España e Italia, 50 años para enmarcar", integrada por 41 fotografías del archivo histórico de la Agencia EFE, que retratan medio siglo de relaciones bilaterales y amistad recíproca entre España e Italia.

A su llegada a la nueva Cancillería y acompañado del presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, Albares recorrió la exposición, que muestra a muchos de los rostros que han protagonizado cinco décadas de relación bilateral, desde figuras de la política española e italiana hasta personalidades del mundo del deporte, el cine, la literatura, la música, la moda o el espectáculo.

En el recorrido, también estuvieron presentes los embajadores de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, y de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

Esta exposición, que permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre, conecta la memoria de la relación hispano-italiana de la más reciente contemporaneidad con el espacio físico que la alberga, en el contexto de la senda de "España en Libertad", la iniciativa del Gobierno de España que conmemora la recuperación de libertades democráticas.​

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el recorrido por la muestra, se celebró la ceremonia de inauguración de la nueva sede diplomática.

Posteriormente el ministro se desplazó al Vaticano para reunirse con el secretario para las Relaciones con los Estados vaticanos, Paul Richard Gallagher, y donde la sorpresa fue una audiencia no prevista inicialmente con el papa León XIV, con quien se vio durante 20 minutos, lo que Albares consideró "un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España".

Sobre los temas que abordaron, el ministro señaló en declaraciones a los medios que, además de la visita del papa a España del 6 al 12 de junio, también se habló de los principales asuntos en el mundo "en los que hay una gran coincidencia con la política exterior humanística de España" en referencia a "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes y a favor del derecho internacional".

Tras sus reuniones en la Santa Sede, la agenda del ministro de Exteriores en Roma concluyó con un encuentro con hispanistas italianos.