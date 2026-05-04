Argentina tiene potencial para aumentar un 49 % sus exportaciones mineras en 2026

"Hay una mejora sustancial de los precios del oro y de la plata y, en este último año, una recuperación fuerte del precio del litio", señaló Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en un encuentro con la prensa.

La minería argentina concretó en 2025 exportaciones por 6.056 millones de dólares, máximo histórico del sector y con un peso del 7 % en el total de las exportaciones del país.

Las colocaciones mineras registradas el año pasado supusieron un alza de un 30 % en comparación con 2024.

"Los 9.000 millones de dólares proyectados para 2026 es una cifra muy conservadora a la luz de lo que está sucediendo hoy en materia de precios", indicó Cacciola.

Actualmente, las exportaciones de Argentina están lideradas por el oro, con colocaciones en 2025 por 4.094 millones de dólares, un 30 % más que en 2024, pese a que la producción se redujo un 6 %, a 1,1 millones de onzas.

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Las exportaciones de plata aumentaron el año pasado un 22 %, a 785 millones de dólares, también pese a una reducción en la producción de un 7 %, hasta los 21,3 millones de onzas.

El litio, por su parte, experimentó el año pasado un fuerte salto, tanto en ventas como en producción: las exportaciones crecieron un 41 %, a 911 millones de dólares, y la producción se incrementaron un 56 %, a 116.100 toneladas equivalente de carbonato de litio (LCE).

En su informe, la CAEM también dio cuenta de un aumento en los presupuestos destinados por las empresas a la exploración minera en Argentina, que entre 2015 y 2025 se triplicaron, con una inversión acumulada en este período de 3.000 millones de dólares.

Estas inversiones totalizaron el año pasado los 430,8 millones de dólares.

La cámara empresarial también resaltó el peso de la minería en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado en Argentina en 2024, que concede beneficios a proyectos productivos con inversiones millonarias.

Hasta el momento se han presentado trece proyectos mineros para ser admitidos al RIGI, con inversiones proyectadas totales por unos 42.000 millones de dólares.

De ese total, el Gobierno argentino ya ha aprobado siete proyectos, con inversiones previstas por 7.948 millones de dólares.