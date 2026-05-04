Armenia y el Reino Unido firman una declaración de cooperación estratégica

"Con la declaración conjunta de asociación estratégica firmada hoy con el primer ministro Keir Starmer, abrimos un nuevo y prometedor capítulo en nuestras relaciones, que se basan en valores compartidos y una cooperación reforzada", escribió Pashinián en red social X, donde acompañó el mensaje con una foto con Starmer.

Armenia acoge hoy en el Complejo Karen Demirchián de Ereván a representantes de 48 países del continente y a Canadá que llegaron a la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea.

Además, se encuentra desde el domingo en la capital armenia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ya asistió a la cumbre celebrada hace un año en Dinamarca, mientras las grandes ausencias son el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante la cumbre se abordan asuntos como la resiliencia democrática y la lucha contra las amenazas híbridas, con especial énfasis en Rusia, y la conectividad, ya que el Cáucaso forma parte del corredor del medio, que permitirá a la UE recibir artículos e hidrocarburos de China y Asia Central a través del mar Caspio eludiendo territorio ruso e iraní.

La cumbre también es vista como un espaldarazo a Pashinián, que buscará la reelección en los comicios legislativos armenios del próximo 7 de junio.