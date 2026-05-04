Arrestan a tres venezolanos con 643 kilos de cocaína en aguas de Puerto Rico

Una aeronave de la agencia federal Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectó al sureste de Puerto Rico la embarcación, que fue descrita como una lancha con dos motores fuera de borda.

A bordo de la misma, se observaban varios contenedores de combustible y presunta mercancía de contrabando, por lo que los agentes de CBP procedieron a disparar dos salvas de advertencia y a interceptar la lancha.

Los detenidos fueron identificados como Charlie G. Marval Henríquez, Jhoan A. Rodríguez Núñez y Josué A. Rodríguez Núñez, todos ellos ciudadanos venezolanos que se encontraban a bordo de la embarcación.

Los agentes descubrieron varios paquetes de cocaína ocultos en 20 bidones de combustible, según el comunicado.

Los tres ocupantes de la embarcación fueron acusados, conforme a una denuncia penal, de posesión con intención de distribuir e importación de cocaína.

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"La Fiscalía de los Estados Unidos mantiene su compromiso con la investigación y el enjuiciamiento de los narcotraficantes transnacionales", declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.