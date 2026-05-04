Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, estrellas latinas de la Met Gala

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.

En la lista de invitados de la Met Gala de este año -que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos,- hay unos 400 nombre, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.

Otros latinos conocidos en el listado son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Así mismo, está la modelo francesa Loli Bahía, de ascendencia española.

Los organizadores del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, han seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones.