Bolsonaro recibe el alta tras una operación en el hombro

El líder ultraderechista seguirá el posoperatorio durante seis semanas para la rehabilitación de la función motora del hombro y luego realizará fisioterapia durante entre seis y nueve meses, según dijeron sus médicos en una rueda de prensa en el hospital de Brasilia donde fue atendido.

La intervención, que estaba prevista, consistió en un reparo artroscópico del manguito rotador del hombro derecho y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con el equipo médico.

El problema en el hombro se derivó de una caída sufrida por Bolsonaro en enero, cuando estaba recluido en una celda en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue condenado en septiembre pasado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro estuvo encarcelado unos 120 días, pero desde finales de marzo está en régimen de prisión domiciliaria con un permiso judicial de carácter provisional para cuidar de sus problemas de salud.

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El exgobernante ha pasado por el quirófano diez veces en los últimos años, la mayoría de ellas por complicaciones sufridas a raíz de la puñalada que le propinó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.