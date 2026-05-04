Condenan a 3 años de prisión a tres menores en Baréin por protestas contra guerra en Irán

La Fiscalía General bareiní indicó que la policía detuvo a los menores "in fraganti" en la capital, Manama, en la que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desataron importantes protestas, al ser Baréin un país de mayoría chií, aunque gobernado por una monarquía absoluta suní aliada de Washington.

Los menores llevaban desde marzo en prisión provisional, a la espera de que concluyese una investigación que "reveló evidencias verbales y técnicas" de los hechos juzgados, según el comunicado.

La Fiscalía afirmó que los informes realizados sobre "el estado psicológico y familiar de los acusados" mostraron que "viven en un ambiente familiar que carece de supervisión por parte de los progenitores".

Sostuvo que dichos informes se elaboran para "tomar la mejor decisión en favor del niño" y que se continuarán aplicando "medidas reformatorias y de rehabilitación" que ayuden "a subsanar" la "actitud" de los menores, para "evitar que reincidan en acciones similares".

Además, justificó la sentencia a tres años de cárcel como una decisión "en el marco de la aplicación de la ley" que permite "preservar la seguridad y la estabilidad de la sociedad".

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El inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y las protestas que desató en Baréin llevaron al Ejecutivo a lanzar una campaña de seguridad que se saldó con al menos 204 detenidos únicamente en el mes de marzo, uno de ellos fallecido bajo arresto, según indicó la ONG Autoridad de Asuntos de los Prisioneros de Baréin.

También se enmarca en esta campaña el anuncio, emitido la semana pasada por el Ministerio de Interior, de la retirada de la nacionalidad de 69 bareiníes por "simpatizar y glorificar" los ataques de represalia de Irán contra este país y otras naciones del golfo Pérsico.