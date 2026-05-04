Crisis petrolera de Ormuz impacta en Asia, advierte la primera ministra de Japón

Tras reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese, Takaichi declaró que los dos países responderían con “un sentido de urgencia” para estabilizar el suministro energético.

“El cierre efectivo del estrecho de Ormuz tuvo un impacto enorme” en la región de Asia Pacífico, señaló la gobernante. “Coincidimos en que Japón y Australia se mantendrán en estrecha comunicación para responder con sentido de urgencia” a la crisis petrolera.

Takaichi afirmó que ambos países buscan reforzar su autonomía y resiliencia para garantizar un suministro estable de energía.

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Ormuz, paso clave

Cerca de 20% de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de barcos se ha visto obstaculizado desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero.

Australia es el principal proveedor de gas natural licuado de Japón, que a su vez suministra 7% del diésel de Australia.

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Los dos jefes de gobierno emitieron una serie de declaraciones en las que se comprometieron a trabajar juntos en materia de energía, economía, defensa y minerales críticos.