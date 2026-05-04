Mundo
04 de mayo de 2026 a la - 16:13

Crisis petrolera de Ormuz impacta en Asia, advierte la primera ministra de Japón

CANBERRA (Australia), 04/05/2026.- Prime Minister of Japan Sanae Takaichi walks along the Roll of Honour during a visit to the Australian War Memorial in Canberra, Australia, 04 May 2026. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi is on a three-day visit to Australia. (Japón) EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
CANBERRA (Australia), 04/05/2026.- Prime Minister of Japan Sanae Takaichi walks along the Roll of Honour during a visit to the Australian War Memorial in Canberra, Australia, 04 May 2026. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi is on a three-day visit to Australia. (Japón) EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT LUKAS COCH

CANBERRA. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, advirtió sobre el impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz, responsable del 20% del petróleo mundial, tras su encuentro con Anthony Albanese, prometiendo una cooperación urgente para estabilizar el suministro energético.

Por AFP

Tras reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese, Takaichi declaró que los dos países responderían con “un sentido de urgencia” para estabilizar el suministro energético.

“El cierre efectivo del estrecho de Ormuz tuvo un impacto enorme” en la región de Asia Pacífico, señaló la gobernante. “Coincidimos en que Japón y Australia se mantendrán en estrecha comunicación para responder con sentido de urgencia” a la crisis petrolera.

Takaichi afirmó que ambos países buscan reforzar su autonomía y resiliencia para garantizar un suministro estable de energía.

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Ormuz, paso clave

Cerca de 20% de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de barcos se ha visto obstaculizado desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero.

Australia es el principal proveedor de gas natural licuado de Japón, que a su vez suministra 7% del diésel de Australia.

Los dos jefes de gobierno emitieron una serie de declaraciones en las que se comprometieron a trabajar juntos en materia de energía, economía, defensa y minerales críticos.